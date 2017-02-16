В Екатеринбурге мужчина пытался задушить 16-летнюю девочку на автобусной остановке

В Екатеринбурге пьяный мужчина пытался задушить 16-летнюю девочку на остановке "Площадь 1905 года" вечером, 14 февраля. Подозреваемому в побоях из хулиганских побуждений грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Сообщение о гражданине, толкавшем и хватавшем за шею несовершеннолетнюю девушку на автобусной остановке "Площадь 1905 года", поступило в отдел полиции от прохожих. Наряд патрульно-постовой службы полиции оперативно задержал 46-летнего мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. В ходе дознания установлено, что подозреваемый нанёс побои девочке из хулиганских побуждений, объяснить причину нападения он не смог, рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

В отношении мужчины возбуждены административное производство за появление в общественном месте в состоянии опьянения и уголовное дело, предусмотренное ст. 116 УК РФ (побои из хулиганских побуждений).