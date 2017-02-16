В Академическом микрорайоне Екатеринбурга обнаружен мёртвый подросток

Тело 13-летнего подростка было обнаружено в минувшую среду, 15 февраля, на улице Краснолесья в Академическом микрорайоне Екатеринбурга. Как сообщили "Областной газете" в следственном управлении СКР по Свердловской области, причины смерти несовершеннолетнего выясняются.

- В настоящее время по факту обнаружения тела 13-летнего подростка проводит проверку следственный отдел СКР по Верх-Исетскому району Екатеринбурга, - рассказал официальный представитель ведомства Александр Шульга. - Причины смерти несовершеннолетнего пока выясняются, однако предварительно установлено, что никаких телесных повреждений и травм у подростка нет. Вероятнее всего, смерть не носит криминального характера.

Отметим, мёртвого ребёнка обнаружили прохожие в районе дома №135 по улице Краснолесья. Очевидцы и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.