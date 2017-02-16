В Байкаловском районе осуждён водитель, сбивший насмерть велосипедистку

Байкаловский районный суд приговорил к 4,6 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении водителя, сбившего насмерть велосипедистку. Мужчину лишили водительских прав на три года и взыскали с него порядка миллиона рублей в пользу родственников погибшей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Водитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

- Судом установлено, что 7 августа 2016 года около 18:00 подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «ВАЗ 21120». На 2-м километре автодороги между деревнями Шадринкой и Лопаткиной Байкаловского района мужчина ехал со скоростью не менее 90 км/час. Приближаясь сзади к 52-летней велосипедистке, водитель нарушил ПДД, неправильно выбрав дистанцию и боковой интервал, и допустил наезд на женщину. В результате ДТП жительница деревни Лопаткиной погибла на месте, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Фото: прокуратура Свердловской области