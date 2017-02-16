Областная газета
Общество 16 февраля 2017, 11:28

В Екатеринбурге при пожаре на Технической погиб мужчина

В Екатеринбурге сегодня, 16 февраля, в 8:54 поступило сообщение о возгорании квартиры, расположенной на первом этаже двухэтажного дома на улице Технической. В доме был обнаружен мужчина без признаков жизни, причину гибели выясняют следственные органы, сообщили в ГУ МЧС России по региону. 

- Оперативно прибывшие пожарные эвакуировали двух человек со второго этажа  через окно по трёхколенной лестнице из-за сильного задымления. 15 жителей дома, в том числе 1 ребёнок были выведены по лестничным маршам. Из горящей квартиры спасатели вынесли на руках двух мужчин, получивших отравление продуктами горения, там же был обнаружен мужчина без признаков жизни, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

Добавим, площадь пожара составила 20 квадратных метров, горели домашние вещи в квартире. В тушении пожара участвовали 8 человек личного состава и 3 единицы техники. В течение 30 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Сейчас ведётся проливка и разбор сгоревших конструкций. 

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