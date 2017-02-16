В Екатеринбурге запретили выгуливать собак на детских площадках, у школ и у медучреждений, об этих нововведениях в Правилах благоустройства рассказала горожанам председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова в программе «Послесловие» на телеканале «41-Домашний».

В Екатеринбурге вступили в силу новые Правила благоустройства, установившие определённые требования в условиях городской среды.

- Запрещён выгул животных на детских площадках, на спортивных площадках, на территории образовательных учреждений, объектов здравоохранения. Выгуливать там животных небезопасно для людей и негигиенично, - сообщила Тамара Благодаткова. - Есть специальные площадки для выгула, их не очень много, но там, где мы реконструируем объекты зелёного хозяйства, мы стараемся строить специальные площадки для выгула животных.

В Правилах есть ещё ряд новшеств. Например, запрет на самовольное изменение улично-дорожной сети, в том числе нельзя сделать проезд к улице без разработки и согласования проектно-сметной документации или без разрешения установить шлагбаум. Эти меры введены для того, чтобы никакие преобразования не ограничивали передвижения горожан.

В случае нарушения запрета, в соответствии с Правилами благоустройства, жители могут обратиться к квартальным для привлечения нарушителей к ответственности.

Фото: Александр Исаков