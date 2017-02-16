Полицейские опровергли факт взрыва куклы-бомбы под Нижним Тагилом

Сегодня в СМИ появилась информация о взрыве куклы-бомбы в руках мужчины, который поднял игрушку из сугроба в селе Черноисточинск под Нижним Тагилом. Корреспонденту "ОГ" тагильские полицейские сообщили, что сведения о взрыве куклы не соответствуют действительности.

- По факту получения травм рук местным жителем органами внутренних дел Нижнего Тагила ведётся проверка. По её итогам будет принято соответствующее процессуальное решение. Факт о взрыве куклы-бомбы не соответствует действительности, - рассказали "ОГ" тагильские полицейские.

Фото: tagilcity.ru