Лауреат Нобелевской премии Жан Жузель едет в Екатеринбург с проверкой

Лауреат Нобелевской премии, исследователь физики климата Жан Жузель 17 февраля посетит Уральский федеральный университет и обсудит с уральскими коллегами результаты работы возглавляемой им лаборатории, сообщили в пресс-службе вуза.

Жан Жузель - директор Института Пьера Симона Лапласа во Франции, научный руководитель лаборатории физики климата и окружающей среды Института естественных наук и математики УрФУ.

- Вместе с коллегами господин Жузель обсудит результаты мониторинга, полученные с атмосферных станций вблизи посёлка Коуровка в Свердловской области и городов Лабытнанги и Игарка за Полярным кругом, — рассказал соруководитель лаборатории, профессор УрФУ Вячеслав Захаров.

К руководству уральской лаборатории Жан Жузель подключился в 2016 году, он принимает участие в планировании проектов, контролирует результаты исследований и делится с сотрудниками научным опытом.

Фото: www.emag.suez-environnement.com