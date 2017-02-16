Кредиторы через суды взыскали со свердловчан 74,5 миллиарда рублей

В 2016 году из всего объёма гражданских дел, рассмотренных судами Свердловской области, 29% составили иски по займам и кредитам. С должников было взыскано 74,5 млрд рублей. Как сообщил на встрече с журналистами председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев, это в 3,5 раза больше, чем в 2015 году.

Ещё 44% дел - гражданские иски, связанные с правовыми спорами в сфере ЖКХ. Судами по ним была взыскана задолженность за жилплощадь и коммунальные платежи в размере 3,6 млрд рублей.

В пользу граждан взыскано по искам о нарушении прав потребителей 842 млн. рублей за те или иные нарушения. Сюда входят, в том числе, иски граждан к финансовым и микрофинансовым организациям о незаконном взимании с заёмщиков платы за обслуживания кредитов, начисленных пеней и неустойки за досрочное закрытие кредита.

Что касается исков по начислениям за услуги ЖКХ, то и здесь истцами выступают не только управляющие компании или поставщики услуг: в течение 2016 года граждане подали порядка 200 жалоб, из которых половина была удовлетворена, отметил председатель областного суда.