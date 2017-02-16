Больше половины коррупционных дел на Среднем Урале связаны с суммами менее 10 тысяч рублей

Взятки в размере менее 10 тыс. рублей легли в основу статистики коррупционных дел, рассмотренных судами Свердловской области. Как сообщил председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев на встрече с журналистами, всего число дел о мелких взятках составило 64 % от общего количества.

При этом подавляющее большинство мелких взяток - 73% - иностранные граждане пытались дать должностным лицам с целью избежать наказания за совершённые административные правонарушения и последующего выдворения за пределы Российской Федерации. Другая составляющая статистики - лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих организациях.

При этом, по словам председателя облсуда, статистика по коррупционным преступлениям в 2 раза ниже, чем в 2015 году: за взятки от 10 до 50 тыс. рублей в Свердловской области осуждены 17 граждан, ещё 10 - за взятки в размере от 50 до 250 тыс. рублей. Трое граждан были осуждены за взятки свыше миллиона рублей.

По четырём коррупционным делам фигуранты были оправданы за отсутствием состава преступления, ещё троих оправдали в результате рассмотрения апелляций. В отношении ещё одного гражданина коррупционное обвинение было снято, но фигурант в итоге всё равно был осуждён, правда по другим статьям УК за должностные преступления.