Областная газета
Экономика 16 февраля 2017, 17:18

Суды взыскали в пользу свердловчан 831 миллион рублей долгов по зарплате

В течение 2016 года суды Свердловской области взыскали 831 млн. рублей долгов по заработной плате. Об этом журналистам в четверг, 16 февраля, сообщил председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев. 

- В минувшем году незначительно - на 4 % - сократилось количество трудовых споров, большинство из которых касаются оплаты труда. Такие дела составили 88 %, - рассказал председатель суда. - Меньше стало дел о восстановлении граждан на работе (при необоснованном увольнении - ред.). Взыскано 24 млн. рублей.

Кроме того, на 11%  в 2016 году сократилась доля пенсионных и социальных споров, отметил Александр Дементьев.

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