В Екатеринбурге на открытом семинаре расскажут о гидрореабилитации для инвалидов

В Областном центре реабилитации инвалидов (ул. Белинского, 173а) 17-18 февраля пройдёт открытый обучающий семинар «Технологии оздоровительного плавания и гидрореабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья: от новичка до чемпиона».

Семинар проводится для специалистов, работающих с инвалидами, и родителей детей с ограниченными возможностями здоровья об оздоровительном плавании, занятия бесплатные.

Ведущие - педагоги адаптивного спорта Наиль Гарифуллин из Уфы и Наталья Волнистова из Перми. В программе на 17 февраля (для специалистов) — лекция о влиянии водной среды на организм человека, презентации педагогических практик, а на 18 февраля (для специалистов и родителей): просмотр фильмов о пловцах-инвалидах, обсуждение спортивных перспектив для лиц с ОВЗ, занимающихся плаванием по программам Паралимпиады, Сурдолимпиады и Специальной Олимпиады, технологии тренерской работы на занятиях по гидрореабилитации, а также просмотр учебных роликов и практическая сессия. Педагоги предоставят консультацию по вопросам гидорореабилитации.

Для такого оздоровительного плавания применяется специальный инвентарь и техническое оборудование (о котором на семинаре расскажет С. Андриянов из Рязани).

- Специальных бассейнов в области на данный момент — единицы, а плавание — один из лучших методов гидрореабилитации. Помимо оснащения подъемниками, в спортивных центрах не достаёт инвентаря для занятий, но спортинвентарь — это дело второстепенное. Самое важное — грамотные педагоги по реабилитации, и в регионе есть острая нехватка таких специалистов, - отметила гендиректор Детского инвалидного спортивно-оздоровительного центра Ольга Бойко. - Поэтому был организован семинар, куда зарегистрировались и вузы, обучающие будущих тренеров, и инструкторы из соседних областей, а также представители сферы здравоохранения, развивающие реабилитационный спорт.

Отметим, что занятия по оздоровительному плаванию начали предлагать частные школы, есть такая услуга в бассейнах при поликлиниках, а при Областном центре реабилитации инвалидов построен специальный бассейн для гидрореабилитации.