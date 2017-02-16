Антон Шипулин стал седьмым в индивидуальной гонке чемпионата мира по биатлону

Только что в Хохфильцене завершилась мужская индивидуальная гонка. Антон Шипулин сегодня ушёл на дистанцию самым первым, однако первый номер не принёс нашему спортсмену удачи. Биатлонист финишировал лишь седьмым.

Тем, кто сегодня бежал в первой группе, очень повезло - трасса ещё была в хорошем состоянии. А в первой группе помимо Шипулина бежал и Мартен Фуркад. Однако на первой же стрельбе эти два биатлониста допустили ошибки, но если Мартен - лишь одну, то Антон - две, чем практически сразу лишил себя шансов на медаль.

Несмотря на это, бороться свердловчанин не перестал. Все три последуйщих огневых рубежа Шипулин провёл чисто. Фуркад же вновь промахнулся на третьем огневом рубеже, что дало многим надежду. Но ходом француз был сегодня намного сильнее Антона Шипулина - на финише стало ясно, что Фуркад привёз россиянину 22 секунды.

Первым совершенно неожиданно стал 100-й стартовый номер американец Лоуэлл Бэйли, который на считанные секунды опередил чеха Моравца. Бронза - у Мартена Фуркада.