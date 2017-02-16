Областная газета
Спорт 16 февраля 2017, 21:20

«Лисицы» повторно обыграли главного конкурента в групповом раунде Евролиги

Баскетболистки екатеринбургской команды «УГМК» обыграли на домашнем паркете оренбургскую «Надежду» со счётом 88:81 (21:23, 19:16, 20:20, 28:22).

Соперницы ближе всех были к лисицам в группе «В», отставая на две победы, теперь отрыв увеличился до трёх, и «лисиц» можно поздравить, что они за тур до окончания группового этапа обеспечили себе первое место.

Теперь даже в случае домашнего поражения от аутсайдера группы польского «Польковице» команда из Екатеринбурга всё равно останется на первой строчке.

Самыми результативными в составе победительниц стали Бриттни Грайнер (22 очка) и Кристи Толивер (17).

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