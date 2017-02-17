Областная газета
Общество 17 февраля 2017, 11:12

Судебные приставы помогли свердловчанину найти дочку

После вмешательства судебных приставов в Свердловской области отец воссоединился с дочкой, которую от него скрывала бывшая супруга, рассказали в УФССП по Свердловской области.

Когда супруги разводились, суд вынес решение, что их семилетняя дочь должна жить с отцом. Но вопреки этому мать скрывала ребёнка. По этой ситуации в Ленинском районном отделе судебных приставов Екатеринбурга было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель за сутки выехал по трём адресам, где предположительно могла находиться Светлана К. и её несовершеннолетняя дочь, в Екатеринбурге и Дегтярске, но там их не обнаружили. Однако позднее приставу сообщили о предполагаемом местонахождении женщины с ребёнком в Североуральске. Поиски продолжили приставы Североуральского районного отдела УФССП России.

- В Североуральске судебные приставы вместе с отцом девочки Антоном Б. нашли беглянок в посёлке Калья, где девочка, её бабушка, мама и подруга матери оздоравливались в санатории. В присутствии судебного пристава и после разговора психолога с семьей, не сумевшей прийти к соглашению, девочка была передана своему папе. Сейчас ребёнок находится с отцом в Екатеринбурге, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - рассказали в службе судебных приставов.

Фото: УФССП по Свердловской области

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