Областная газета
Общество 17 февраля 2017, 11:30

На севере Свердловской области поезд насмерть сбил подростка

На перегоне "станция Атымья - станция Пелым"  Свердловской железной дороги смертельно травмирован 16-летний подросток. Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР, машинист поезда видел юношу, пытался применить экстренное торможение и подавал звуковые сигналы, но наезда избежать не удалось.

-  В вечернее время 15 февраля на 4 пикете 97 километра железнодорожного перегона станция Атымья - станция Пелым Свердловской железной дороги пассажирским поездом сообщением «Приобье-Екатеринбург», смертельно травмирован несовершеннолетний молодой человек, - сообщили представители СКР. - Установлено, что машинист поезда, заметив подростка, подал сигнал и применил экстренное торможение. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следственными органами сейчас устанавливается круг общения несовершеннолетнего с целью выяснения условий воспитания и проживания, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

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