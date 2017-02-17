Евгений Куйвашев подписал соглашение с ректором РАНХиГС по созданию проектных офисов в регионе

Сегодня, 17 февраля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение о сотрудничестве по трём направлениям с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Владимиром Мау. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Документ предполагает расширение взаимодействия в том числе при организации работы проектных офисов на территории Свердловской области.

- Сегодня мы эффективно сотрудничаем по двум ключевым направлениям — это экспертно-аналитическая работа, а также подготовка и переподготовка государственных и муниципальных служащих. Но перед нами стоит еще одна задача. Президент России обозначил 11 приоритетных направлений работы, по которым нам необходимо перейти на проектное управление, создав в регионе соответствующие проектные офисы. Мы уже приступили к выполнению этой задачи. Безусловно, нам необходимы опыт и знания, которые аккумулированы сегодня в РАНХиГС, — отметил в ходе встречи с ректором Евгений Куйвашев.

В конце 2016 года на базе РАНХиГС по поручению российского Правительства создан Центр проектного менеджмента. Губернатор Свердловской области поддержал предложение ректора академии организовать аналогичный центр при Уральском институте управления – филиале РАНХиГС.

Отметим, ещё одно перспективное направление сотрудничества - обучение региональных инвесткоманд, отвечающих за привлечение инвестиций на территорию региона. В 2016 году девять представителей областного правительства во главе с первым вице-губернатором Алексеем Орловым прошли трёхэтапное обучение в академии. Третье направление - формирование новых подходов к подготовке государственных и муниципальных служащих.

Фото: областной департамент информполитики