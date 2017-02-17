В центре Екатеринбурга сгорел микроавтобус

Сюжет Поджигатели

Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Утром в пятницу, 17 февраля, в Екатеринбурге произошёл очередной автопожар. На этот раз огонь вспыхнул в моторном отсеке микроавтобуса Peugeot Boxer, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре на улице Белинского в Екатеринбурге поступило в 9:00 утра, сообщает ведомство. На площади 2 квадратных метра горел моторный отсек и кабина автомобиля Peugeot Boxer. Для тушения привлекались 2 единицы техники и 7 человек личного состава.

Об окончательной ликвидации возгорания было доложено в 9:47.

Отметим, по итогам 2016 года Свердловская область вышла в лидеры по числу пожаров на автомобильно транспорте. В половине случаев, как было установлено экспертами, это были поджоги.