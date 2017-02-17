За январь производство машин и оборудования увеличилось в 1,7 раза на Среднем Урале

За январь производство машин и оборудования в Свердловской области увеличилось в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Индекс промышленного производства составил 104,2% к уровню января прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства экономики.

- По видам деятельности индексы производства в январе 2017 года к уровню января прошлого года составили: обрабатывающие производства – 108,6%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 104,0%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 89,1%, добыча полезных ископаемых – 76,9%, - рассказали в пресс-службе министерства экономики Свердловской области.

В январе этого года (к уровню января 2016 года) на Среднем Урале возросли физические объёмы производств: