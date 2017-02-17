В Екатеринбурге на остановке судебные приставы арестовали автобус

В Екатеринбурге судебные приставы за долги владельца наложили арест на принадлежащий ему автобус, курсировавший по маршруту №059, рассказали в УФССП России по Свердловской области.

Двадцатичетырёхлетний Павел задолжал банку чуть более 480 тыс. рублей, под залогом находился его автобус марки Ford Transit.

Судебные приставы Орджоникидзевского районного отдела Екатеринбурга разыскали микроавтобус, который курсировал по маршруту «059».

На маршрутку был наложен арест, когда она находилась на своей конечной остановке - «Гипермаркет "Дом», при этом автобус был пустой – все пассажиры вышли гораздо раньше. Водитель растерялся, но исполнительным действиям судебных приставов не препятствовал: забрав свои личные вещи, передал ключи и документы на транспорт должностным лицам, рассказали в УФСПП по свердловской области.

Автобус передан на ответственное хранение представителю взыскателя и перемещён на стоянку специальной организации по хранению арестованного имущества. При непогашении задолженности автобус передадут на реализацию.

Фото: УФССП России по Свердловской области