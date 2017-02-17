Союз животноводов Урала возглавил Михаил Копытов

Вчера, 16 февраля, на общем собрании Союза животноводов Урала выбрали нового председателя объединения. Им стал бывший министр АПК и продовольствия Свердловской области Михаил Копытов. Об этом он рассказал "ОГ".

По его словам, бывший глава союза Илья Бондарев, возглавлявший объединение с марта 2013 года, написал заявление об уходе с этого поста из-за своей занятости. Он является депутатом регионального Заксобрания и гендиректором предприятия "УГМК-Агро". Однако он останется одним из членов правления.

- Мы договорились, что после февральских праздников до 8 Марта соберёмся с президиумом Союза, всё обсудим, а потом будет говорить о планах — чем заняться и где помогать отрасли, - рассказал "ОГ" Михаил Копытов о своих планах.