Областная газета
Экономика 17 февраля 2017, 14:02

Союз животноводов Урала возглавил Михаил Копытов

Вчера, 16 февраля, на общем собрании Союза животноводов Урала выбрали нового председателя объединения. Им стал бывший министр АПК и продовольствия Свердловской области Михаил Копытов. Об этом он рассказал "ОГ".

По его словам, бывший глава союза Илья Бондарев, возглавлявший объединение с марта 2013 года, написал заявление об уходе с этого поста из-за своей занятости. Он является депутатом регионального Заксобрания и гендиректором предприятия "УГМК-Агро". Однако он останется одним из членов правления. 

- Мы договорились, что после февральских праздников до 8 Марта соберёмся с президиумом Союза, всё обсудим, а потом будет говорить о планах — чем заняться и где помогать отрасли, - рассказал "ОГ" Михаил Копытов о своих планах.

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