Россиян ожидает трёхдневная рабочая неделя

Следующая рабочая неделя станет для россиян одной из самых коротких. Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РФ, лишь два рабочих дня из семи будут полноценными восьмичасовыми. Один день будет сокращённым на час - "предпраздничным". После этого всех ждут длинные выходные.

Маленькие каникулы в честь Дня защитника Отечества продлятся с четверга, 23 февраля, до воскресенья, 26 февраля. Как сообщается, сделать выходным днём пятницу, 24 февраля, было решено в этом году за счёт 1 января - Новый год пришёлся на воскресный день, и лишний выходной был сдвинут на февраль.

При этом следующий традиционный для россиян праздник - 8 марта - выходные не удлинит. Праздничный день приходится на среду, этот день и объявлен выходным.