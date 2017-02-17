Областная газета
Экономика 17 февраля 2017, 15:41

Арбитраж признал недействительным решение ФАС о рекламных конструкциях на Кольцовском тракте

Решение и предписание Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области по проведённым региональным Фондом имущества торгам на размещение рекламных конструкций вдоль автодороги Екатеринбург - аэропорт Кольцово признаны недействительными. Как сообщает региональное мингосимущества, решение в минувший четверг было вынесено Арбитражным судом Свердловской области.

- Решение УФАС по Свердловской области об отмене аукциона по наружной рекламе на автомобильной дороге Екатеринбург – аэропорт Кольцово признано незаконным, - сообщили представители МУГИСО. - Нарушения законодательства, которое привело к ограничению потенциальных участников торгов в части ознакомления с аукционной документацией, в действиях организатора торгов не усматривается.

Как сообщалось ранее, 13 октября ГКУ СО "Фонд имущества Свердловской области" провёл торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на Кольцовской трассе. По итогам торгов данные права были переданы ООО "Хэт-Трик", ООО "Абсолют" и "Рекламная фирма "Ай".

Общая сумма торгов составила 8 млн 100 тыс. 521 рубль. Между тем УФАС по Свердловской области отменило результаты на основании жалобы, поданной челябинской компанией ООО "Продвижение", посчитав, что условия торгов были прописаны под конкретных игроков.

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