Депутатам Госдумы весной предстоит отправиться на военные сборы

Депутатам Госдумы весной этого года предстоит пройти военные сборы, сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков, передаёт Интерфакс.

- Военные сборы мы проводим регулярно, планируем проводить сборы и с нынешним составом Государственной думы — мы это сделаем весной, — известил депутатов Панков.

Напомним, что в Госдуме вынесен на обсуждение в первом чтении законопроект, вносящий поправки в действующий закон «О воинской обязанности и военной службе».

Конкретные сроки проведения военных сборов будут согласованы с Госдумой.

Фото: Александр Зайцев