Областная газета
Общество 17 февраля 2017, 16:50

Студентка УрГПУ победила в конкурсе эскизов знака Дельфийских игр 2017 года

Студентка Уральского государственного педагогического университета Елена Пересыпкина обошла соперников на этапе народного голосования в конкурсе на разработку эскиза фирменного знака Дельфийских игр 2017 года, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. В конкурсе принимали участие 24 дизайнера, к этапу народного голосования были допущены только шесть работ.

- Разрабатываемый эскизный проект должен был демонстрировать характерные особенности, региональную идентичность, культурно-историческое наследие Свердловской области с учётом специфики молодёжного творческого мероприятия, - сообщили в департаменте информполитики. - Творческое состязание проходило с 10 января по 15 февраля. Основной целью конкурса был выбор варианта комбинированного фирменного знака, который в дальнейшем будет использован в качестве основы для графической базы логотипа Дельфийских игр-2017.

Отметим,  с 18 по 23 апреля в Екатеринбурге пройдут XVI молодёжные Дельфийские игры России  - комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства, которые на сегодняшний день проводятся по 47 народным, классическим и современным номинациям. Организаторами соревнований в Свердловской области выступают региональное министерство культуры и методический центр по художественному образованию, на официальном сайте которого размещена подробная информация о творческом состязании.

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