Евгений Алхимов – новый спортивный директор «Урала»

Опубликовано в №31 от 18.02.2017

Футбольный клуб «Урал» объявил имя нового спортивного директора команды. Им стал бывший игрок «шмелей» Евгений Алхимов.

Евгений Алхимов. Фото: fc-ural.ru

– Наша основная цель – развитие клуба. Задача, которая передо мной поставлена: контроль команды, всего, что с ней связано. Не так много времени остаётся до закрытия трансферного окна. Нам надо понимать, какие позиции требуют усиления и где мы можем ещё укрепиться, чтобы добиться нужного турнирного результата, – рассказал Евгений Алхимов.

Стоит отметить, что Алхимов уже работал в структуре «Урала», возглавляя селекционный отдел. Последним местом работы бывшего нападающего екатеринбургской команды был футбольный клуб «Чита», в котором он занимал должность генерального директора.