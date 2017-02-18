В Екатеринбурге полицейские задержали мужчин, катавшихся на "бублике"

Сотрудники екатеринбургской полиции в минувшую пятницу, 17 февраля, задержали двоих двадцатилетних мужчин, устроивших катания на сноутюбинге - "бублике" для катания с горок. Причиной задержания стало то, что на "бублике" они ездили вовсе не с горки, а развлекались куда более экстремально, привязав сноутюбинг к автомобилю, сообщили в Управлении ГИБДД по Свердловской области.

- Молодые люди доставлены в отдел полиции, где у них были взяты объяснения, - рассказали в ОблГАИ. - 20-летний водитель автомобиля был привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки пассажира, его ровесник, который находился на «бублике» - за нахождение на проезжей части в неустановленном месте.

Кроме того, обоим любителям экстремальных развлечений грозит административное наказание за мелкое хулиганство.