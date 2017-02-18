В Екатеринбурге неизвестные убили почтальона, разносившего пенсии

Неизвестные убили женщину-почтальона, разносившую пенсии по квартирам на Самоцветном бульваре в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга. Как сообщили "Областной газете" в СУ СКР по Свердловской области, убийство произошло днём 17 февраля.

Предположительно, добычей напавших стали 240 тысяч рублей.

- На место обнаружения тела убитой женщины выезжала усиленная следственно-оперативная группа СУ СКР и ГУ МВД по Свердловской области, - рассказал собеседник. - Были опрошены жители дома, место происшествия осмотрено, изъяты вещественные доказательства. Назначен комплекс экспертиз. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

По имеющейся сейчас информации, водитель привёз почтальона на адрес и поехал за другой сотрудницей почтовой службы. Когда он вернулся, женщина к месту встречи не вышла. Её тело было обнаружено жильцами дома на 8 этаже.

Представители Почты России подтвердили факт ЧП и выразили соболезнования семье погибшей при исполнении обязанностей сотрудницы.

- Коллектив УФПС Свердловской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего сотрудника, - говорится в официальном сообщении. - Еёсемье будет оказана материальная помощь, а также помощь в организации похорон. Филиал оказывает правоохранительным органам максимальное содействие в раскрытии преступления. Все финансовые обязательства перед клиентами будут выполнены в срок и в полном объёме.