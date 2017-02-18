Дональд Трамп назвал ведущие СМИ США "врагами народа"

Президент США Дональд Трамп крайне негативно высказался о деятельности ведущих американских СМИ - The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN. В сообщении, опубликованном в личном аккаунте в главы Белого дома в сети Twitter указывается, что СМИ, публикующие недостоверную информацию - это враги, но не его личные, а всего народа Америки.

По словам Трампа - это "агентства фейковых новостей" (fake news media).

Между тем, по информации ТАСС, Дональд Трамп разослал активистам Республиканской партии США послание, в котором президент пытается заручиться поддержкой в противостоянии со СМИ. По словам главы государства, американский народ - последняя линия обороны в противостоянии со средствами массовой информации.