В убийстве почтальона в Екатеринбурге подозреваются пенсионерка и её сын

Совместными действиями сотрудников полиции и Следственного комитета России по горячим следам было раскрыто резонансное убийство сотрудницы Почты России, разносившей пенсии по квартирам в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга. Как сообщили "Облатной газете" представители СКР, уже задержаны и дают признательные показания двое подозреваемых - 64-летняя пенсионерка и её 30-летний сын.

- В результате совместных слаженных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведённых представителями Следственного комитета и полиции, по горячим следам установлены и задержаны 64-летняя местная жительница и её неработающий 30-летний сын, проживающие в этом же доме, - рассказал официальный представитель СКР Александр Шульга. - В ходе следствия проверяются несколько версий убийства, в том числе совершение преступления из корыстных побуждений,либо сопряженного с разбойным нападением. Проверяется информация о том, что в процессе нападения на женщину у нее была похищена крупная денежная сумма. Точный мотив и все обстоятельства убийства будут установлены в ходе следствия.

Как пояснил собеседник, в ближайшее время будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в отношении задержанных.

Напомним, в минувшую пятницу, 17 февраля, в подъезде дома на Самоцветном бульваре было обнаружено тело женщины. Как установили прибывшие на место происшествия представители правоохранительных и следственных органов, погибшая - сотрудница Почты России. В тот день она должна была доставить пенсии проживающим в доме гражданам. Водитель высадил её у дома и повёз на другой адрес ещё одного почтальона, но когда вернулся, женщины на месте встречи не было. По имеющейся информации, у погибшей при себе было порядка 240 тысяч рублей.