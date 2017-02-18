Росавиация: Нидерланды готовы показать лишь 25 процентов информации о гибели MH17

Данные первичной радиолокации о последних минутах полёта малазийского "Боинга" над Украиной, переданные Россией нидерландской стороне, представляют собой сведения, циркулирующие внутри самого радиолокатора, сообщила в субботу, 18 февраля, пресс-служба Росавиации. Нидерланды передают данные во вторичном обработанном виде - это не позволяет увидеть даже 25% того, что демонстрирует первичная информация внутри локатора.

- Обычной международной практикой при расследованиях авиакатастроф является привлечение специалистов, работающих с конкретным оборудованием, - говорится в сообщении. - Несмотря на то, что Россия продолжает недоумевать относительно того, что у Нидерландов ушло порядка трех месяцев на распознавание так называемой технической загвоздки, российская сторона готова в любой момент предоставить международным следователям помощь специалистов-разработчиков, которые знакомы с системой дешифрования информации с радиолокатора.

Российская Федерация в высшей степени заинтересована в выяснении истинных причин катастрофы малазийского «Боинга», разбившегося летом 2014 года на востоке Украины, и привержена идее проведения честного, открытого расследования этой страшной трагедии, говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, летом 2014 года в небе над зоной боевых действий на Юго-Востоке Украины был уничтожен пассажирский лайнер авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Все находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Несмотря на то, что трагедия произошла на территории, подконтрольной силам ПВО Украины, ряд государств сразу же занял обвиняющую позицию по отношению к России.

В октябре 2016 года Россия направила Нидерландам данные первичной радиолокации - объективную информацию, четко описывающую реальную воздушную обстановку в момент катастрофы МН17. Данные РЛС были переданы голландской стороне в максимально подробном виде – необработанными – что автоматически свидетельствует об их подлинности и эксклюзивности.