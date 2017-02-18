В Свердловской области гонку «Лыжня России» выиграл Никита Ступак

В Екатеринбурге сегодня состоялась массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2017». На центральный старт Свердловской области у «Екатеринбург-ЭКСПО» вышли и спортсмены-любители, и профессиональные лыжники. Дистанция для профи составила 10 км.

Результаты гонки уже известны. Первым пересёк финишную черту Никита Ступак, он пробежал дистанцию за 23 минуты и 43 секунды, между прочим, Никита стартовал в забеге под номером один.

Фото: ©Павел Ворожцов

- Моя тактика была идти сначала вторым-третьим, потом я ускорился и уже не стал уступать, - сказал победитель забега Никита Ступак. - Для меня это своеобразный подводящий старт, я поеду на Кубок России по лыжным гонкам, и помимо тренировок, это шанс проработать форму в таком соревновательном режиме. Здесь собираются лыжники со всей области, и для более юных это возможность получить соревновательный опыт в забеге со спортсменами-мастерами.

Напомним, Никита – воспитанник лыжной школы Камышловского района, выступает за Екатеринбург. Он уже побеждал на «Лыжне» ранее, в 2015 году.

Фото: ©Павел Ворожцов

Следующие результаты гонки: 2-е место – Евгений Лукьянов (Екатеринбург) и 3-е – Евгений Муромцев (Верхняя Салда). Среди женщин места на пьедестале распределились так: 1 – Лилия Хусаинова (Нижний Тагил), Юлия Сазонова (Невьянск) и Екатерина Леонова (Екатеринбург).

Также судьи назвали победителей и в юниорском зачёте. Среди юношей: 1 – Ростислав Щипунов (Екатеринбург), 2 – Данил Артемьев (Каменск-Уральский), 3 – Антон Гольдин (Екатеринбург). В забеге среди девушек: 1 – Елена Краюхина (Красноуфимск), 2 – Елена Чумакова (Новоуральск), 3 – Анастасия Клепикова (Талица).

Лидерам гонки вручили денежные сертификаты и подарки. Кроме того, наградили отличившихся лыжников и в других номинациях: призы получили самый младший и самый старший участники забегов и самая спортивная семья.