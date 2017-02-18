Областная газета
Политика 18 февраля 2017, 17:44

Российские военные нанесли удар по командному пункту боевиков в сирийской Ракке

Министерство обороны РФ опубликовало на официальном канале видеохостинга Youtube кадры нанесения ракетного удара по командному пункту боевиков в сирийской Ракке. Как указывается в подписи к ролику, на видео запечатлен момент уничтожения пункта управления одного из крупнейших отрядов боевиков в Ракке ударом новейшими крылатыми ракетами. 

Видео: Минобороны РФ 

Удар нанесли стратегические бомбардировщики Ту-95 МСО потерях боевиков не сообщается. Ракетоносцы после выполнения боевой задачи вернулись на аэродромы базирования.

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