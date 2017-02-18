Шипулин принёс России золото чемпионата мира в эстафете

Только что в Хохфильцене завершилась мужская эстафета, где на финальном этапе бежал екатеринбуржец Антон Шипулин. Эстафета завершилась победой сборной России!

Первый этап сегодня бежал Алексей Волков. В целом гонку он провёл неплохо, правда на каждом огневом рубеже он допустил по одной ошибке. И передал эстафету седьмым.

Вторым в эстафетной четвёрке сборной России бежал Максим Цветков. Он провёл свой этап блестяще - без ошибок на стрельбе, да и ходом он бежал быстрее многих. Эстафету Антону Бабикову он передал уже четвёртым.

И Антон Бабиков ещё улучшил результат. Первую стрельбу он провёл замечательно и вышел на первое место. Вторая стрельба Антону тоже удалась. И он ещё смог отыграть заветные секунды у преследователей.

Пожалуй, давно перед этапом Антона Шипулина у нашей команды не было такой выгодной позиции. Однако всего в 12 секундах за Шипулиным бежал Фуркад. Но перед первой стрельбой Антона обогнал австриец Доминик Ландертингер. Однако первая стрельба показала, что Антон сегодня сильнее. Доминик промазал, а Антон был точен. А вот вторая стрельба спутала карты, он допустил один промах и позволил приблизиться Мартену Фуркаду.

Но ходом Антона было уже не догнать, он смог увеличить разрыв с Фуркадом и финишировал первым.