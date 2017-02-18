На "Лыжню России-2017" в Свердловской области вышли 40 тысяч участников

На старт всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2017» 18 февраля прибыли тысячи участников. Лыжников со всей Свердловской области собрал главный старт у «Екатеринбург-ЭКСПО». Вновь прибывших встречал талисман гонки – уральский бурый медведь, который «засветился» на многих кадрах гостей, особенно когда отплясывал брейк. Участники пребывали в боевом настроении.

Фото: Павел Ворожцов.

На открытии гонки собравшихся приветствовали почётные гости, и многие из них тоже вышли на дистанцию. Колонну участников лыжни на построение вывел министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, а принял парад участников первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

- «Лыжня России» - самое популярное зимнее мероприятие и собирает десятки тысяч человек. Радует, что к здоровому образу жизни ежегодно приобщается всё больше наших земляков – уже больше 30% свердловчан регулярно занимаются спортом: бегают, плавают, и, конечно, катаются на лыжах, - сказал Алексей Орлов.

Фото: Павел Ворожцов.

- Для этого праздника лыжного спорта у нас в городе организовано 17 площадок. И надеюсь, что забеги на этих лыжнях оставят у участников хорошие впечатления, - добавил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина тоже отметила, что этот старт может подарить заряд бодрости и хорошего настроения на долгое время.

Лыжникам предстояло преодолевать несколько дистанций: массовый забег составил 2,5 км, VIP – символичные 2018 метров, а гонка лыжников-профессионалов прошла по 10 км лыжни. Под аплодисменты поднял флаг двукратный олимпийский чемпион по биатлону, заслуженный мастер спорта Сергей Чепиков, и – гонка стартовала.

Лучший результат на «Лыжне России-2017» показал Никита Ступак, пробежав 10 км дистанции за 23 минуты и 43 секунды. После спортсменов на лыжню отправились любители. К слову, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заметил, что нынче участников не нужно было зазывать на лыжню: из года в год посещение этого мероприятия для многих превратилось в традицию.

- Наметилась тенденция, что у многих на первый план выходят семейные ценности и приверженность к здоровому образу жизни, в этом и кроется залог высокой посещаемости этого спортивного семейного праздника, - поделился мнением главный лыжник Урала, призёр Олимпиады в Турине, заслуженный мастер спорта Иван Алыпов.

Действительно, многие решились провести этот зимний день на открытом воздухе всей семьёй. Так, приехал на лыжный забег с родителями совсем маленький спортсмен Федя, которому чуть больше года, пока что он на своей первой лыжне одолел только 50 метров, но его родители- лыжники тренируют малыша.

Организатором удалось вычислить и возраст, и численность всех посетивших главный старт. Самый маленький лыжник этого года, который преодолел всю дистанцию, – Саша Пелевин, ему 2,5 года. А самый опытный – 82-летний Леонид Васильевич Ощепков из Невьянска. В номинации «Самая спортивная семья» победили Кряклины составом в 24 человека.

Фото: Павел Ворожцов.

На протяжении «Лыжни России» для гостей были открыты развлекательные площадки, на сцене выступали творческие коллективы с номерами в стиле от русско-народных до хип-хопа, спел Данил Хаски, показали класс велотрюкачи. Ну а ещё развлекал лыжников талисман гонки – медведь. После забегов участников накормили кашей с мясом из полевой кухни и напоили горячим чаем.

Фото: Павел Ворожцов.