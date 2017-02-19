Областная газета
Общество 19 февраля 2017, 08:55

В Первоуральске сгорел минивэн Toyota Lucida

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



В Первоуральске вчера, 18 февраля, в 22:23 в диспетчерскую поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Московское шоссе. На площади шести квадратных метров повреждены моторный отсек и салон минивэна Toyota Lucida, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- На тушение пожара выезжали три огнеборца на одной спецмашине. Открытое горение было ликвидировано в 22:29, пожар полностью потушен в 22:31, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

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