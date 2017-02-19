В Екатеринбурге в квартире на Большакова обнаружен мёртвый мужчина

В Екатеринбурге сегодня, 19 февраля, в квартире на улице Большакова обнаружен мёртвый мужчина с признаками суицида. Поскольку смерть криминального характера не имеет, уголовное дело возбуждаться не будет, сообщили "Областной газете" в следственном управлении СКР по Свердловской области.

Тело мужчины средних лет найдено висящим в петле с ножом в груди.

- Ведётся доследственная проверка. Исходя из данных осмотра, смерть криминального характера не имеет, - рассказал "ОГ" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.