Областная газета
Общество 19 февраля 2017, 13:03

Мотоцикл сгорел вместе с надворными постройками в посёлке Буланаш

В посёлке Буланаш под Артёмовским сегодня, 19 февраля, в 7:58 в диспетчерскую поступило сообщение о пожаре на улице Белинского. На площади 58 квадратных метров сгорели мотоцикл Racer вместе с надворными деревянными постройками, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

- В тушении пожара участвовали девять огнеборцев и три единицы техники. Открытое горение было ликвидировано в 8:15, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились к 9:50, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Напомним, вчерашний вечер на Среднем Урале был отмечен очередным пожаром автомобиля. В Первоуральске на площади шести квадратных метров сгорел минивэн Toyota Lucida

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