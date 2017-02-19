Областная газета
Общество 19 февраля 2017, 13:42

Тагильский инкассатор инсценировал своё ограбление на один миллион рублей из-за низкой зарплаты

В Нижнем Тагиле инкассатор инсценировал своё ограбление на сумму один миллион рублей из-за низкой зарплаты. Сегодня, 19 февраля, утром полицейские задержали 25-летнего инкассатора и его 27-летнего друга, подозреваемых в хищении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области

Ранее об ограблении 17 февраля на сумму один миллион рублей в полицию Нижнего Тагила заявил сам инкассатор. Однако, в беседе с оперуполномоченными уголовного розыска подозреваемый сознался в том, что нападение было им подстроено с помощью друга. Мотивом стала низкая заработная плата. 

- Полицейские с самого начала подозревали в причастности к совершению противоправного деяния самого заявителя. Его рассказ о нападении неизвестного злоумышленника звучал неубедительно, к тому же у мужчины не было обнаружено даже ссадины, которая неизбежно появилась бы, если его ударили сзади. Полученную выручку подозреваемые планировали поделить попалам, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России по Свердловской области.

По информации ГУ МВД России по Свердловской области, сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Расследование уголовного дела, возбуждённое  по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» продолжается.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Быстрая реклама

Кинокарта Свердловской области

Кинокарта Свердловской области
Рассказываем, какие именно точки на карте области «засветились» на большом экране.

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Курьерская служба Севастопольская - быстро и недорого.

Эвакуатор с частичной погрузкой для Газели на http://perevozki.youdo.com/evacuation/trucks/gazel/evac/chastichnaya/.

Доставка на дом еды ночью: посмотреть.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (19 февраля)

На дистанции 10 тысяч метров Малков (на снимке) выиграл у Густафссона 0,05 секунды или 530 миллиметров. Для сравнения: длина классического бегового конька — 425 миллиметров. Неизвестный фотограф
Этот день в истории Свердловской области - 19 февраля