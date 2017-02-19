Областная газета
Культура 19 февраля 2017, 15:40

Екатеринбургские артисты представят спектакль "Пассажирка" на сцене Большого театра

Сегодня, 19 февраля, на сцене Большого театра в Москве пройдёт единственный показ оперы "Пассажирка" Екатеринбургского театра оперы и балета в рамках  международного форума "Мечислав Вайнберг (1919 - 1996). Возвращение". К 10 февраля все билеты на оперу были уже проданы, сообщили в пресс-службе уральского театра. 

Международный форум, посвящённый творчеству М. Вайнберга проходит в Москве с 16 по 19 февраля. Сегодня за дирижёрский пульт в Большом театре встанет главный дирижёр Екатеринбургского театра оперы и балета Оливер фон Дохнаньи, постановщик оперы "Пассажирка".

- Мы сделали всё возможное, чтобы обеспечить присутствие Оливера Дохнаньи в Большом театре. Он первым рассказал мне об опере Вайнберга, её успехе в Европе и буквально заразил идеей поставить её на российской сцене. Екатеринбургский театр оперы и балета в сентябре 2016 года первым в России поставил "Пассажирку" в полноценной сценической версии, до этого известны лишь концертные исполнения, - рассказал  директор екатеринбургского театра Андрей Шишкин.

Добавим, в Москву на показ оперы "Пассажирка" прилетели постановщики спектакля – режиссёр и сценограф Тадэуш Штрасбергер приехал их Лондона, художник по костюмам Вита Цыкун - из Нью-Йорка. Планируется, что участники международного форума первыми получат компакт-диски с записью спектакля "Пассажирка".

Фото: Екатеринбургский театр оперы и балета 

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