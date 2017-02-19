Областная газета
Общество 19 февраля 2017, 18:18

Обвиняемых в убийстве почтальона суд Екатеринбурга арестовал на два месяца

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца местную жительницу и её сына, подозреваемых в убийстве женщины-почтальона, которое произошло 17 февраля. Об этом "ОГ" сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

- Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес решение о мере пресечения в виде ареста сроком на два месяца для 64-летней пенсионерки и её 30-летнего сына, которые обвиняются в убийстве почтальона. Обоим задержанным предъявлено обвинение по статье "Убийство, сопряжённое с разбоем". Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - рассказал "ОГ" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, в пятницу, 17 февраля, в подъезде дома на Самоцветном бульваре было обнаружено тело женщины. Установлено, что погибшая - сотрудница Почты России должна была доставить пенсии проживающим в доме гражданам. По имеющейся информации, у погибшей при себе было порядка 240 тысяч рублей. По подозрению в убийстве были задержаны двое местных жителей - 64-летняя пенсионерка и её 30-летний сын

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