Областная газета
Общество 19 февраля 2017, 19:36

Кот-альпинист из Нижнего Тагила отправился с хозяином на Байкал

Сегодня, 19 февраля, кот-альпинист из Нижнего Тагила отправился с хозяином на Байкал. Об этом в социальных сетях сообщил путешественник Андрей Останин. 

"В добрый путь, Байкал жди..." - подписал Андрей Останин фотографию, на которой его кот Граф сидит в машине на переднем сидении.

Кот-альпинист и его хозяин уже въехали в Омскую область. Отправиться на Байкал путешественники запланировали ещё осенью.  

Добавим, уральский кот Граф, покоривший в 2016 году со своим хозяином Эльбрус, в декабре попал в топ-10 самых известных мурлык.

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