Каменские мотогонщики по льду стали третьими на первенстве России среди юниоров

Каменские мотогонщики по льду завоевали командную бронзу на первенстве России среди юниоров. Соревнования проходили 18 и 19 февраля на стадионе "Металлург" в Каменск-Уральском, сообщает пресс-служба Федерации мотоциклетного спорта России.

Участие в турнире принимали шесть команд из разных городов России, в каждой из которой по три мотогонщика-юниора.

- Первыми стали спортсмены из Стерлитамака (Республики Башкортостан) - 43 балла, серебро завоевала команда из Уфы - 38 баллов. Каменск-Уральский представляли мотогонщики: Александр Козырев, Иван Хужин, Алексей Каратыш. В заключительном заезде юниорам удалось не уступить бронзу команде из Тольятти и набрать 34 балла, - рассказали в пресс-службе Федерации мотоциклетного спорта России.

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