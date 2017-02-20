В Берёзовском мошенники продавали чужие садовые участки по заниженной стоимости

В Берёзовском, после прокурорской проверки, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с земельными участками садоводов, об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Прокуратура Берёзовского проверила соблюдение земельного законодательства.

- Так, в период с октября по декабрь 2015 года неустановленные лица, под видом собственников, используя недействительные либо подложные документы, удостоверяющие личность, а также незаконно полученные дубликаты правоустанавливающих документов на собственность, осуществляли продажу чужих земельных участков, расположенных в садовом обществе № 127 «Дачник», ничего не подозревавшим покупателям, - сказали в прокуратуре.

Цену они занижали до суммы порядка 50 тыс. рублей за участок. Например, так был незаконно продан садовый участок на ул. Кедровая стоимостью свыше 142 тыс. рублей. Мошенники при участии знакомой им сотрудницы Росреестра регистрировали право собственности и совершали сделки купли-продажи.

По материалам прокуратуры следственными органами в отношении преступников было начато уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба).

По сведениям прокуратуры незаконно были выполнены действия с 20 земельными участками, сумма ущерба и круг потерпевших будет установлена следственным путем.