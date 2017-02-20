За прошедший год средняя зарплата в Свердловской области выросла на 5,3%

За январь-декабрь 2016 года среднемесячная зарплата одного работника по полному кругу организаций Свердловской области составила 32 тыс. 759 руб. Этот показатель на 5,3% больше аналогичного результата 2015 года, сообщает пресс-служба регионального Министерства экономики.

- В 2016 году работники крупных и средних уральских организаций в среднем в месяц получали 36 тыс. 555 руб. Положительная динамика заработной платы отмечается в «бюджетных» отраслях, где по отдельным позициям (предоставление прочих социальных услуг) рост составил до 108,7% к уровню января-декабря 2015 года, - рассказали в пресс-службе Министерства экономики Свердловской области.

Выше среднеобластного значения заработная плата за январь-декабрь 2016 года сложилась в следующих видах экономической деятельности:

металлургическое производство (на 21,5%),

производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на 17,3%),

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования(на 14,5%),

добыча полезных ископаемых (на 12,2%),

транспорт и связь (на 10,8%).

В числе лидеров по темпам роста заработной платы в Свердловской области находятся: