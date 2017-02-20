На Среднем Урале с начала года на 40% увеличилось количество ДТП с участием детей

На Среднем Урале с начала года увеличилось количество ДТП с участием несовершеннолетних на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За минувшие пятницу и субботу произошло четыре дорожных происшествия с участием детей, рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В пятницу, 17 февраля, ДТП с участием детей произошли в Тугулыме, Артях и Екатеринбурге.

- В Тугулыме 15-летняя девочка получила перелом руки, находясь в машине, которой не уступил дорогу автомобиль, выезжающий с прилегающей территории. В результате столкновения двух ТС на пятом километре автодороги Нижние Серги-Михайловск-Арти незначительные травмы получил 5-летний ребёнок, находясь в детском кресле. В Екатеринбурге на улице 40 лет Октября водитель Toyota наехал на 14-летнюю девочку, переходившую дорогу в неустановленном месте. Пешехода доставили в больницу с сотрясением головного мозга и ушибом, - рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД ГУ МВД России.

Добавим, в субботу, 18 февраля, в селе Покровское водитель Skoda Octavia сбил 7-летнего мальчика, шедшего слева по ходу движения автомобиля в двором проезде. В результате ДТП ребёнок получил ушибы, ему назначено амбулаторное лечение.

Отметим, с начала года на территории Свердловской области зарегистрировано 38 ДТП с участием детей. В результате происшествий один ребёнок погиб и ещё 43 получили травмы различной степени. В прошлом году за аналогичный период времени было зарегистрировано 27 ДТП, в которых пятеро детей погибли и 27 получили травмы.