Программа Масленицы в Свердловской области

Масленичная неделя началась. В Свердловской области Масленицу отмечают во всех муниципалитетах, свердловчанам представлены различные праздничные программы. В Центре развития туризма Свердловской области, отметив интерес свердловчан к масленичным гуляньям, посоветовали планировать места для посещения заранее.

Одним из основных «масленичных мест» станет Нижнесинячихинский музей-заповедник, где помимо фольклорной программы, гостям предлагается возможность посетить новый музейный объект «Постоялый двор».

Четыре масленичных программы подготовили в «Парке Сказов» в Арамиле: представления по сказам Павла Бажова, уличные гулянья, рассказы о деревенском быте, мастер-классы.

Этнографические программы также пройдут в Верхотурье, Аромашево, Невьянске, Артёмовском районе и других муниципалитетах.

Масленица запланирована и в природных парках: в «Оленьих Ручьях», где можно будет даже прокатиться на снегоходах и квадроциклах, а также в природном парке «Река Чусовая», там гостям предложат познакомиться с традициями народов Урала. Веселую программу подготовили на «Горе Белая»: во время масленичной недели, в день Защитников Отечества, там состоится турнир по мини-футболу на снегу.

Самой крупной масленичной площадкой Екатеринбурга станет ЦПКИО им.Маяковского. Программа «Широкая Масленица». Традиционно на торжестве будут обряды, состязания, хороводы, концерт, ярмарка и фестиваль блинов.

Подробности — на сайте Центра развития туризма Свердловской области.