Энергетики "ЕЭСК" полностью обесточили почти 30 домов в Цыганском посёлке Екатеринбурга из-за отсутствия договоров на электроснабжение. Решение принято после рейда по выявлению несанкционированных подключений на территории, сообщили в пресс-службе АО "ЕЭСК".

За минувшие выходные энергетики проверили 130 частных жилых домов в районе улиц Отрадная – Краснокамская – Танкистов – переулок Скоростной – переулок Поточный. Поводом послужил выход из строя трансформатора в питающей посёлок подстанции.

Выяснилось, что владельцы используют мощность, в разы превышающую заявленную в договоре, а каждый пятый является бездоговорным потребителем.

- В Цыганском посёлке Екатеринбурга зафиксировано семь фактов неучтенного потребления: дома запитаны по трём фазам или используют дополнительные ввода в дом. Жителей решено частично ограничить в подаче электроснабжения до заключения договора на увеличение максимальной мощности потребления. У 24 домов нет договоров на электроснабжение, они обесточены полностью до заключения договора со сбытовой организацией. Обнаружены четыре подключения ранее обесточенных за долги домов. По восьми объектам будет проведена дополнительная проверка, - рассказали в пресс-службе АО "ЕЭСК".

Отметим, незаконное потребление электроэнергии является основанием для привлечения к административной или уголовной ответственности согласно ст. 7.19 КоАП ("Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа") и ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием").

Горожане могут сообщить о фактах незаконного подключения анонимно по телефону - 359-00-00.

Фото: АО "ЕЭСК"