Автомобилистов предупредили о гололёде на свердловских трассах

По прогнозам синоптиков, всю предстоящую неделю на Среднем Урале ожидаются осадки в виде мокрого снега. При этом температура воздуха в ночное время будет отрицательной, а днём – преимущественно выше нуля градусов.

В связи с этим свердловские дорожники призывают автомобилистов быть более внимательными за рулём в вечернее и утреннее время, когда на дорогах может быть гололёд, а во время снегопадов избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим, сообщает департамент информационной политики региона.

В Управлении автомобильных дорог Свердловской области сообщили, что в ближайшие дни работа на региональных трассах будет вестись в усиленном режиме – техника будет убирать снег с проезжей части и обочин, проводить антигололёдную обработку дорог.

Для обеспечения контроля над выполнением работ по содержанию автодорог регионального значения подрядными организациями в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» создана круглосуточная диспетчерская служба (телефон (343) 261-79-83), которая в том числе собирает все поступающие замечания о состоянии дорог, организует их оперативное устранение.