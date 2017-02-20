В Екатеринбурге состоится свадебная выставка Wedding Show Urals 2017

25 и 26 февраля в Екатеринбурге пройдет свадебная выставка Wedding Show Urals 2017. В преддверии свадебного сезона молодожены смогут познакомиться с новинками и трендами индустрии, вдохновиться свежими идеями и выбрать специалистов для организации торжества, сообщают организаторы.

Wedding Show Urals 2017 состоит из двух содержательных блоков: выставки и шоу-программы. В рамках выставки свои товары и услуги представят крупнейшие свадебные компании, от которых во многом зависит, как именно уральцы организуют свое свадебное торжество.

Платья, мейк-ап, кольца, банкет, декор, фото и видео и многое другое — Wedding Show Urals охватывает все возможные аспекты праздника. Это экономит время и деньги молодоженов: на два выставочных дня они соберутся в одном месте, а многие также анонсируют специальные выставочные скидки.

На главном подиуме проходит шоу-программа: мастер-классы визажистов, ток-шоу «Школа невест», выступления артистов и музыкантов, а также показы новых коллекций свадебных платьев и мужских костюмов. После показов девушки смогут примерить платья в специальной зоне, им в этом помогут специалисты свадебных салонов и стилисты. Здесь же можно будет подобрать бижутерию и обувь. Это тест-драйв свадебного образа, и невестам подарят профессиональные фотографии из фото-зоны.

Полное расписание будет доступно здесь.