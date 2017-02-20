В центре Екатеринбурга "Водоканал" устраняет последствия крупной коммунальной аварии

Сегодня в первой половине дня в центре города произошла крупная коммунальная авария, в результате реки разлились по улицам Мира, Академической, Первомайской, Гагарина и Восточной. К настоящему моменту бригады уже откачали большую часть воды с дорог.

На перекрёстке Мира-Академической произошёл прорыв водовода диаметром 500 мм, в результате чего произошла утечка воды.

- В связи с этим аварийные службы отключили подачу воды. Бригады цеха по благоустройству вышли на улицы, чтобы ликвидировать последствия разлива — удаляют наледь, расчищают мокрый снег, откачивают воду, - прокомментировали «ОГ» в пресс-службе МУП «Водоканала». - На момент 14.00 дороги на ул. Ленина, Малышева выглядят уже просто мокрыми.

В «Водоканале» назвали предполагаемой причиной прорыва трубы износ сетей. Пока специалисты устраняют повреждения трубопровода. Несмотря на серьёзное повреждение в сети, холодное водоснабжение для жителей микрорайона сохраняется.

Фото: МУП «Водоканал».